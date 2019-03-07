"Бути чесним" – єдина умова угоди між Садовим та Гриценком

Андрій Садовий зняв свою кандидатуру на виборах Президента України. Анатолій Гриценко бере на себе зобов’язання бути чесним.

Відповідну угоду сьогодні підписали лідер "Об’єднання "Самопоміч" Андрій Садовий, який зняв свою кандидатуру із президентських виборів, та голова Координаційної Ради "Громадянської позиції", кандидат на пост Президента України Анатолій Гриценко.

За словами Андрія Садового, роблячи свій крок, він чітко усвідомлював, що важливі зміни саме зараз.

Я би дуже хотів, щоби всі українські політики усвідомлювали свою персональну відповідальність за ситуацію, яка є зараз в країні. Наша угода – "неформат" для української політики, але якщо ми хочемо перезаснувати державу, важливі для країни кроки мають бути побудовані на фундаменті довіри,

– заявив Андрій Садовий.

Анатолій Гриценко подякував "Об’єднанню "Самопоміч" і додав, що оскільки їхні базові цінності співпадають, "виписувати все немає сенсу":

"Вперше таке відбулося, що кандидат, за яким потужна партія і парламентська фракція, і який мав перспективу, знявся з виборів. Та це було свідоме рішення, яке підтвердило, що українські демократи спроможні єднатися не тільки перед острахом. Обіцяю – не підведу".

Нагадаємо, у п’ятницю, 1 березня, мер Львова, лідер "Самопомочі" Андрій Садовий оголосив про те, що знімає свою кандидатуру із виборів Президента України та підтримує кандидатуру Анатолія Гриценка. 5 березня Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію Андрія Садового кандидатом у Президенти України.