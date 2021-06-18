Возможно, поведение Киви стоит связывать с посттравматическим стрессовым расстройством. Такое мнение в программе "Перекрестный допрос" высказал народный депутат и спортсмен Василий Вирастюк.

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Вирастюк объяснил шокирующее поведение Кивы

Возможное посттравматическое стрессовое расстройство у Кивы, по мнению Вирастюка, обусловлено тем, что депутат является ветераном войны на востоке. Кроме того, у него есть удостоверение участниками боевых действий.

Все может быть. Но это не факт. Бывают люди холерики просто,

– подчеркнул Вирастюк.

Кроме того, он отметил что не специалист, поэтому не может утверждать, хоть знает Илью Киву лично уже не 1 год. По его мнению, бывают люди, которые просто не могут сдерживать эмоции.

Справка. Посттравматическое стрессовое расстройство – это хроническое нарушение психического состояния, которое может развиться после травматического события. В частности, его часто наблюдают у ветеранов войны и жертв насилия.