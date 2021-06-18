Можливо, поведінку Киви варто пов'язувати із посттравматичним стресовим розладом. Таку думку в програмі "Перехресний допит" висловив народний депутат та спортсмен Василь Вірастюк.

До теми Хотіли, щоб я вибіг, – Вірастюк про бійку Тищенка та Киви

Вірастюк пояснив шокуючу поведінку Киви

Можливий посттравматичний стресовий розлад у Киви, на думку Вірастюка, зумовлений тим, що депутат є ветераном війни на Сході. Крім того, він має посвідчення учасниками бойових дій.

Все може бути. Але це не факт. Бувають люди холерики просто,

– наголосив Вірастюк.

Крім того, він зазначив що не є фахівцем, тому не може стверджувати, хоч знає Іллю Киву особисто вже не 1 рік. На його думку, бувають люди, які просто не можуть стримувати емоції.