Про це спортсмен та народний депутат розповів у програмі "Перехресний допит". Він зазначив, що не вважає, що в сутичці переміг Ілля Кива.
До теми Кива і Тищенко влаштували епічну бійку в Раді: відео
"Як на мене, я в дитинстві займався боротьбою, наскільки я знаю, пан Тищенко займався чи то самбо, чи то дзюдо, тому він гарно "пройшов в пояс" пану Киві і зумів виштовхати його", – зауважив Василь Вірастюк.
Хто очікував втручання Вірастюка у бійку
Нардеп розповів, що під час сутички його біля трибуни не було, він вже перебував у так званому коридорі між кріслами.
"Мої колеги з фракції і з нашої групи мене стримали і просто попросили туди не вмішуватись, не бігти, хоча перше бажання таке було. Якщо ви дивилися телеефір чи, можливо, в записі могли побачити, що депутати з фракції "За майбутнє" почали скандувати "Вірастюк", тобто хотіли насправді, щоб я вибіг туди", – сказав Вірастюк.
Він додав, що депутати хотіли, щоб він підтвердив те реноме, на яке всі сподівалися, що спортсмени – це люди, які не можуть стримувати своїх емоцій. Проте вийшло все навпаки, сказав нардеп.
Водночас Василь Вірастюк розповів, що позитивно оцінив вибачення Миколи Потураєва і вважає, що не можна допускати відповідні вислови з будь-якого боку, з трибуни Верховної Ради зокрема.
Інтерв'ю з Василем Вірастюком: дивіться відео 24 каналу
Тищенко та Кива влаштували бійку у Раді: коротко
- 17 червня У Верховній Раді сталася сутичка – нардеп від "Слуги народу" Микита Потураєв заявив, що "епоха бідності закінчиться, коли повсталий народ розстріляє фракцію ОПЗЖ".
- Натомість депутати від ОПЗЖ влаштували штовханину біля трибуни. Невдовзі між Іллею Кивою та Миколою Тищенком сталася бійка.
- Згодом Микита Потураєв прокоментував свої слова щодо свіжої бійки та вибачився.