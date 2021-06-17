Щобільше, як заявив нардеп, він не закликав до насильства. Також він вже вибачився перед нардепами за те що, можливо, його слова неправильно зрозуміли.

Увага Бійка в Раді почалася зі слів Микити Потураєва про "розстріл ОПЗЖ"

Потураєв вибачився

Він також переконаний, що в його словах не було особливого, що могло б бути предметом такого розгляду. Нардеп це сказав для того, щоб "зняти напругу у сесійній залі".

"Ми порадились зі спікером. І для того, щоб повернути нормальну робочу атмосферу, зрозуміли, що це варто зробити", – заявив Потураєв. 

Я про це вже неодноразово говорив. Я нікому з них не бажаю лютої смерті
– наголосив він.

І додав, що не хоче, щоб, не дай бог, на вулицях будь-якого великого міста, починаючи з Києва, пролилася хоч крапля крові.

Нардеп також закликав змінити якість політики, дискусії – від неправди до критики, від маніпуляції до чесної дискусії. "Інакше наслідки можуть бути непередбачуваними, гіркими, болісними і страшними", – підсумував він.

Дивіться відео коментаря Потураєва:

Сутичка в Раді: що відомо

  • У Раді 17 червня сталася масова сутичка нардепів від "Слуги народу" і ОПЗЖ. Усе почалося через слова "слуги" Микити Потураєва про те, що народ має розстрілювати ОПЗЖ.
  • Конфлікт почався під час розгляду питання про реформу Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.
  • У залі піднявся галас, нардепи від ОПЗЖ почали обурюватися і побігли до трибуни.
  • У натовпі перестрілися Микола Тищенко і Ілля Кива та почали штовхати один одного. Зрештою вони побилися.

Сутичка між "Слугою народу" і ОПЗЖ: дивіться відео