Щобільше, як заявив нардеп, він не закликав до насильства. Також він вже вибачився перед нардепами за те що, можливо, його слова неправильно зрозуміли.
Увага Бійка в Раді почалася зі слів Микити Потураєва про "розстріл ОПЗЖ"
Потураєв вибачився
Він також переконаний, що в його словах не було особливого, що могло б бути предметом такого розгляду. Нардеп це сказав для того, щоб "зняти напругу у сесійній залі".
"Ми порадились зі спікером. І для того, щоб повернути нормальну робочу атмосферу, зрозуміли, що це варто зробити", – заявив Потураєв.
Я про це вже неодноразово говорив. Я нікому з них не бажаю лютої смерті
– наголосив він.
І додав, що не хоче, щоб, не дай бог, на вулицях будь-якого великого міста, починаючи з Києва, пролилася хоч крапля крові.
Нардеп також закликав змінити якість політики, дискусії – від неправди до критики, від маніпуляції до чесної дискусії. "Інакше наслідки можуть бути непередбачуваними, гіркими, болісними і страшними", – підсумував він.
Дивіться відео коментаря Потураєва:
Сутичка в Раді: що відомо
- У Раді 17 червня сталася масова сутичка нардепів від "Слуги народу" і ОПЗЖ. Усе почалося через слова "слуги" Микити Потураєва про те, що народ має розстрілювати ОПЗЖ.
- Конфлікт почався під час розгляду питання про реформу Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.
- У залі піднявся галас, нардепи від ОПЗЖ почали обурюватися і побігли до трибуни.
- У натовпі перестрілися Микола Тищенко і Ілля Кива та почали штовхати один одного. Зрештою вони побилися.
Сутичка між "Слугою народу" і ОПЗЖ: дивіться відео