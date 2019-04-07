Бывшего депутата Верховной Рады поймали на пьяном вождении

Патрульные после погони остановили автомобиль Audi за нарушение правил дорожного движения на Столичном шоссе в Киеве. Водителем авто оказался бывший народный депутат от "Батькивщины" Игорь Скосар.

Водитель сам представился депутатом Верховной Рады прошлого созыва и предъявил удостоверение на имя Игоря Скоcара.

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Мужчина был пьян, что и подтвердил алкотестер. В организме водителя обнаружили 2.39 промилле алкоголя (допустимая норма – 0.2).

Полиция составила на водителя протокол за вождение в нетрезвом состоянии.



Удостоверение депутата, которое показал патрульным пьяный водитель

Кто такой Игорь Скосар?В 2012 году был избран депутатом Верховной Рады от "Батькивщины" (№58 в избирательном списке). Однако Скосар в парламенте имел статус беспартийного. Вместе с "регионалами" и коммунистами стал одним из 148 нардепов, подписавших продиктованное из Москвы обращение в Сейм Польши с просьбой признать геноцидом поляков события на Волыни 1942-1944 годов. В 2013 году нардеп вышел из фракции "Батькивщина".