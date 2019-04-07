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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Бывшего депутата Верховной Рады поймали на пьяном вождении

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      Экс-нардеп Игорь Скосар ездил пьяным еще и нарушал правила дорожного движения
      Экс-нардеп Игорь Скосар ездил пьяным еще и нарушал правила дорожного движения / Иллюстративное фото

      Патрульные после погони остановили автомобиль Audi за нарушение правил дорожного движения на Столичном шоссе в Киеве. Водителем авто оказался бывший народный депутат от "Батькивщины" Игорь Скосар.

      Водитель сам представился депутатом Верховной Рады прошлого созыва и предъявил удостоверение на имя Игоря Скоcара.

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      Мужчина был пьян, что и подтвердил алкотестер. В организме водителя обнаружили 2.39 промилле алкоголя (допустимая норма – 0.2).

      Полиция составила на водителя протокол за вождение в нетрезвом состоянии.

      Ігор Скосар депутат поліція авто правила ПДР алкоголь
      Удостоверение депутата, которое показал патрульным пьяный водитель

      Кто такой Игорь Скосар?В 2012 году был избран депутатом Верховной Рады от "Батькивщины" (№58 в избирательном списке). Однако Скосар в парламенте имел статус беспартийного. Вместе с "регионалами" и коммунистами стал одним из 148 нардепов, подписавших продиктованное из Москвы обращение в Сейм Польши с просьбой признать геноцидом поляков события на Волыни 1942-1944 годов. В 2013 году нардеп вышел из фракции "Батькивщина".

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      Теги: Новости Украины Авто Верховная Рада ВО Батьківщина Алкоголь Полиция Новости Киева Аварии и ДТП Криминальные новости
      Источник: 24 канал
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