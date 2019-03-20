Бывшего лидера боснийских сербов Караджича в Гааге приговорили к пожизненному заключению

Международный трибунал в Гааге приговорил бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича к пожизненному заключению. Это – конечный вердикт суда, который Караджич не имеет права оспаривать.

Так, до этого, в 2016 году, Караджича признали виновным в геноциде и преступлениях против человечества. Тогда ему присудили 40 лет лишения свободы, но сербский политик решил обжаловать это решение. Поэтому суд увеличил его срок заключения, передает "Интерфакс".

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Обвинения в отношении Караджича охватывают геноцид, преступления против человечества, в частности: преследования, убийства, депортации, террор, незаконные нападения на мирное население и взятие в плен наблюдателей ООН.

Однако самым большим преступлением бывшего президента республики Сербской в Боснии считают геноцид мусульман в Сребренеце, которую в 1995 году объявили "безопасной зоной" ООН. Тогда солдаты по приказу Караджича вырезали 8 тысяч боснийских мусульман. Массовое убийство стало самым масштабным "зверством" в Европе со времен Второй мировой войны.

Что известно о Радоване Караджиче? Он был президентом Республики Сербской в Боснии с апреля 1992 года по июнь 1996. За время правления отличился особой жестокостью: так, его обвиняли в геноциде мусульман и хорватов в Боснии.

После окончания военных действий в рамках боснийского конфликта Караджич оставался некоторое время при власти. Более того: пользовался поддержкой большинства сербов Боснии. Однако под давлением международного трибунала в Гааге, который потребовал его экстрадиции, был вынужден уйти в отставку и скрываться.

Так, находясь более десяти лет в Боснии и Герцеговине и Сербии от гаагского трибунала, экс-президент часто посещал корчму в Белграде, где играли на гуслях. Там, по словам очевидцев, он любил сидеть под собственным портретом, который висел на стене.



Радован Караджич в 90-ых

Радован Караджич полностью изменил имя, вид и даже акцент. Но, в отличие от других подозреваемых, он не исчез из публичной жизни, а раздавал визитки и писал статьи в журналы, объездил всю Сербию, выступал на публичных мероприятиях.

В течение 13 лет политика-душегуба разыскивали сербские и международные силы, а он, несмотря на подпольную жизнь, в 2004 году опубликовал собственный роман, а в 2005 – сборник стихов.

В 2005 году силы НАТО арестовали сына Караджича. А в 2008 году разведывательные службы установили и место нахождения самого политика.

На первом судебном слушании Караджичу выдвинули обвинения аж по 11 пунктам.

24 марта 2016 года Международный трибунал по бывшей Югославии приговорил Радована Караджича к 40 годам тюрьмы за военные преступления и геноцид, совершенные во время боснийской войны 1992-1995 годов.

23 апреля 2018 года Караджич подал апелляцию на вынесенный ему приговор.

Какое отношение Караджич имеет к недавнему теракту в Новой Зеландии? Вероятно, сербский политический преступник был вдохновителем для подозреваемого в массовом убийстве мусульман австралийца Брентона Тарранта. Когда Таррант ехал на место своего будущего преступления, то слушал в машине знаменитую песню Remove Kebab. Это – песня-мем времен балканской войны, патриотический сербский гимн, прославляющий деятельность Караджича.