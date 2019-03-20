Колишнього лідера боснійських сербів Караджича у Гаазі засудили до довічного ув’язнення

Міжнародний трибунал у Гаазі засудив колишнього лідера боснійських сербів Радована Караджича до довічного ув’язнення. Це – кінцевий вердикт суду, який Караджич не має права оскаржувати.

Так, до цього, у 2016 році, Караджича визнали винним у геноциді і злочинах проти людства. Тоді йому присуди 40 років позбавлення волі, але сербський політик вирішив оскаржити це рішення. Відтак суд збільшив його термін ув’язнення, передає "Интерфакс".

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Звинувачення щодо Караджича охоплюють геноцид, злочини проти людства, зокрема: переслідування, убивства, депортації, терор, незаконні напади на мирне населення і взяття в полон спостерігачів ООН.

Проте найбільшим злочином колишнього президента республіки Сербської в Боснії вважають геноцид мусульман у Сребренці, яку в 1995 році оголосили "безпечною зоною" ООН. Тоді солдати за наказом Караджича вирізали 8 тисяч боснійських мусульман. Масове вбивство стало наймасштабнішим "звірством" в Європі з часів Другої світової війни.

Що відомо про Радована Караджича? Він був президентом Республіки Сербської в Боснії з квітня 1992 року по червень 1996. За час правління відзначився особливою жорстокістю: так, його звинувачували у геноциді мусульман і хорватів у Боснії.

Після закінчення військових дій в рамках боснійського конфлікту Караджич залишався певний час при владі. Ба, більше того: користувався підтримкою більшості сербів Боснії. Однак під тиском міжнародного трибуналу в Гаазі, який вимагав його екстрадиції, був змушений піти у відставку і переховуватися.

Так, переховуючись понад десять років у Боснії і Герцеговині та Сербії від гаазького трибуналу, екс-президент часто відвідував корчму в Белграді, де грали на гуслах. Там, за словами очевидців, він любив сидіти під власним портретом, який висів на стіні.



Радован Караджич у 90-тих



Радован Караджич повністю змінив ім'я, вигляд і навіть акцент. Але, на відміну від інших підозрюваних, він не зник з публічного життя, а роздавав візитівки і писав статті у журнали, об'їздив усю Сербію, виступав на публічних заходах.

Протягом 13 років політика-душогубця розшукували сербські і міжнародні сили, а він, попри підпільне життя, у 2004 році опублікував власний роман, а у 2005 – збірку віршів.

У 2005 році сили НАТО арештували сина Караджича. А у 2008 році розвідувальні служби встановили і місце перебування самого політика.

На першому судовому слуханні Караджичу висунули звинувачення аж за 11 пунктами.

24 березня 2016 року Міжнародний трибунал по колишній Югославії засудив Радована Караджича до 40 років в'язниці за військові злочини і геноцид, скоєні під час боснійської війни 1992–1995 років.

23 квітня 2018 року Караджич подав апеляцію на винесений йому вирок.

Який стосунок Караджич має до недавнього теракту у Новій Зеландії? Ймовірно, сербський політичний злочинець був натхненником для підозрюваного в масовому вбивстві мусульман австралійця Брентона Тарранта. Коли Таррант їхав на місце свого майбутнього злочину, то слухав в автівці знамениту пісню Remove Kebab. Це – пісня-мем часів балканської війни, патріотичний сербський гімн, який прославляє діяльність Караджича.