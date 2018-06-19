Бывшего министра Израиля суд арестовал за шпионаж в пользу Ирана

В Иерусалиме суд арестовал экс-министра энергетики и инфраструктуры Израиля Гонена Сегеву. Политика обвиняют в сотрудничестве с иранскими спецслужбами.

Как сообщает The Times of Israel, бывший министр Израиля с 2012 года передавал Ирану информацию о расположении секретных объектов энергетической инфраструктуры. Читайте также: Евровидение 2019 могут провести не в Израиле: в СМИ назвали страну-претендента В середине мая Сегеву арестовали в Экваториальной Гвинее и экстрадировали в Израиль.