Бывшего министра Израиля суд арестовал за шпионаж в пользу Ирана
В Иерусалиме суд арестовал экс-министра энергетики и инфраструктуры Израиля Гонена Сегеву. Политика обвиняют в сотрудничестве с иранскими спецслужбами.
Как сообщает The Times of Israel, бывший министр Израиля с 2012 года передавал Ирану информацию о расположении секретных объектов энергетической инфраструктуры.
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В середине мая Сегеву арестовали в Экваториальной Гвинее и экстрадировали в Израиль.
Источник: 24 Канал
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