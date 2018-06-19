Колишнього міністра Ізраїлю суд арештував за шпигунство на користь Ірану

В Єрусалимі суд арештував екс-міністра енергетики та інфраструктури Ізраїлю Гонена Сегеву. Політика звинувачують у співпраці з іранськими спецслужбами.

Як повідомляє The Times of Israel, колишній міністр Ізраїлю з 2012 року передавав Ірану інформацію про розташування секретних об'єктів енергетичної інфраструктури. Читайте також: Євробачення 2019 можуть провести не в Ізраїлі: у ЗМІ назвали країну-претендента В середині травня Сегева арештували у Екваторіальній Гвінеї і екстрадували до Ізраїлю.