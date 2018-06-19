Колишнього міністра Ізраїлю суд арештував за шпигунство на користь Ірану
В Єрусалимі суд арештував екс-міністра енергетики та інфраструктури Ізраїлю Гонена Сегеву. Політика звинувачують у співпраці з іранськими спецслужбами.
Як повідомляє The Times of Israel, колишній міністр Ізраїлю з 2012 року передавав Ірану інформацію про розташування секретних об'єктів енергетичної інфраструктури.
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В середині травня Сегева арештували у Екваторіальній Гвінеї і екстрадували до Ізраїлю.
Джерело: 24 Канал
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