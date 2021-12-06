Приходят те, кому надоела армейская бюрократия – Коцюбайло

В добровольческие батальоны идут либо бывшие военнослужащие, либо те, которые уже имеют статус участника боевых действий и хотят дальше защищать Родину. Однако они стремятся избежать армейской бюрократии. Об этом командир 1-й штурмовой роты ДУК "Правый сектор" рассказал в интервью.

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Также в ряды подразделения присоединяются совсем молодые ребята.

Если мужчине 35 – 40 лет, и столько лет идет война, и он за эти 8 лет еще не служил, а тут вдруг пришел – это странно. Вызывает подозрения. Ты что, только сейчас увидел новости? Где ты был 8 лет? То есть, мотивация этих людей сомнительна,

– сказал герой.

У добровольцев сейчас налажено тесное сотрудничество с Вооруженными Силами Украины.

"Может показаться, что мы как-то сами по себе там. Но нет – все свои действия на фронте мы полностью согласовываем с военными. Фронт разделен на участки, каждый имеет свой участок. Ты не можешь на чужой участок влезть и что-то там делать. Ты обязан координировать свои действия обязательно. Мы часто предлагаем нашу помощь подразделениям ВСУ, и часто помогаем", – добавил Коцюбайло.

Обратите внимание! На фоне информации о возможном нападении России в январе – феврале 2022 года возросло количество добровольцев территориальной обороны. Командир взвода 130-го батальона Киева Денис Семирог-Орлик заявил, что украинцы всегда активизируются, как только распространяется информация об эскалации. Всплеск желающих попасть в "партизанские отряды" ожидают с 1 января.

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