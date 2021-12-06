Приходять ті, кому набридла армійська бюрократія, – Коцюбайло

У добровольчі батальйони йдуть або колишні військовослужбовці, або ті, які вже мають статус учасника бойових дій і хочуть далі захищати Батьківщину. Однак вони прагнуть уникнути армійську бюрократію. Про це командир 1-ї штурмової роти ДУК "Правий сектор" розповів в інтерв'ю.

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Також до лав підрозділу долучаються зовсім молоді хлопці.

Якщо чоловіку 35 – 40 років, і стільки вже років йде війна, і він за ці 8 років ще не служив, а тут раптом прийшов – це дивно. Викликає підозри. Ти що, тільки зараз новини побачив? Де ти був 8 років? Тобто, мотивація цих людей сумнівна,

– сказав герой.

У добровольців зараз налагоджена тісна співпраця зі Збройними силами України.

"Може скластися враження, що ми якось самі по собі там. Але ні – всі свої дії на фронті ми повністю узгоджуємо з військовими. Фронт поділений на ділянки, кожен має свою ділянку. Ти не можеш на чужу ділянку влізти і щось там робити. Ти мусиш координувати свої дії обов'язково. Ми часто пропонуємо нашу допомогу підрозділам ЗСУ, і часто допомагаємо", – додав Коцюбайло.

Зверніть увагу! На тлі інформації про можливий напад Росії у січні – лютому 2022 року зросла кількість добровольців територіальної оборони. Командир взводу 130-го батальйону Києва Денис Семирог-Орлик заявив, що українці завжди активізовуються, як тільки шириться інформація про ескалацію. На сплеск охочих потрапити у "партизанські загони" очікують з 1 січня.

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