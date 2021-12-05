Жарт, який сприйняли серйозно

Багато людей вважають, що Коцюбайло дуже високий та кремезний. Про це доброволець і командир 1-ї штурмової роти ДУК "Правий сектор" розповів у інтерв'ю.

Важливо На Буковині викрили ділків, які "вирощували" ботів для російської пропаганди

Російські пропагандисти заявляли, що добровольці напали на армію і нібито обстріляли один одного. "Да Вінчі" запевнив, що такого ніколи не було. Однак найгучніша пропаганда була пов'язана з вовком і газетою The New York Times.

У нас на базі живе вовк. Нам його подарували, і ми дуже його любимо. Такий син полку він у нас. Коли приїхав журналіст The New York Times ми проходили повз вовка, а в нього кістки там у вольєрі валялись, бо він добре їсть. Я пожартував, що це кістки російськомовних немовлят,

– розповів Коцюбайло.

Воїн вважав, що усі знають про відомий мем. Однак американський журналіст сприйняв усе серйозно і написав про це.

"Серйозно написав, що в центрі Європи годують вовків діточками. Такий кіпіш був, ви не уявляєте. І, звісно, пропагандисти російські це рознесли. І тепер про нас тільки так і пишуть – підрозділ, в якому годують вовка російськими діточками", – пояснив герой.

Нещодавно Зеленський нагородив "Да Вінчі"

Під час виступу у Верховній Раді 1 грудня президент Володимир Зеленський надав бійцю звання Героя України. Воїн став першим в історії України добровольцем, якого відзначили такою нагородою.

До речі, уродженець Прикарпаття у 21 рік став наймолодшим командиром 1-ї штурмової роти "Правого сектора".

Це може вас зацікавити – Чий Донбас: розвінчання російських міфів про Схід України: дивіться відео