Роль друга закончилась

Казалось бы, еще пару лет назад такой конфликт было даже сложно представить, поскольку украинская сторона вела довольно пассивную дипломатию "смирения с позицией влиятельных западных актеров".

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Сегодня же в Киеве не боятся занимать достаточно жесткую позицию, где стремление демонстрации собственной субъектности часто переплетается с дерзостью политических высказываний, а традиционное восприятие Германии в качестве надежного партнера меняется на оценку действий немецкой стороны через призму конфронтации.

Ответ на вопрос – Германия друг Украины или нет – уже не так однозначен.

Дипломатический разворот

Для тех, кто удивился подходам Германии к Украине, пора смотреть на ситуацию объективно и снимать "розовые очки". Новое руководство страны во главе с канцлером Олафом Шольцем нацелено на взаимодействие с Россией по нескольких ключевых для них направлениях.

"Северный поток-2"

Берлину необходимо завершить сертификацию и запустить трубу в эксплуатацию, а при хорошем стечении обстоятельств – вывести ее из-под действия антимонопольного законодательства ЕС. Главное – взять ситуацию вокруг "Северного потока-2" в свои руки и не допустить, чтобы санкции США или действия ЕС воспрепятствовали реализации планов.

Важный момент! Пока удается держать баланс внутри правительства и коалиции. "Зеленым" дали понять: трубопровод – суверенный интерес Германии и мешать завершению проекта (даже если видение партии отличается) – вредная инициатива.

Развитие торговых отношений с Российской Федерацией

Олаф Шольц не скрывает своего желания развивать экономическое взаимодействие с российской стороной, и не только в энергетическом сегменте.

Этого требует немецкий бизнес, который активно поддерживает социал-демократов и их стремление наладить двусторонний диалог, обойти все существующие проблемы и "подводные камни".

Содействие России в достижении новой "ядерной сделки" по Ирану

В Берлине не против прийти к компромиссу относительно иранского кейса – сформировать эффективный механизм сдерживания ядерной программы Тегерана в обмен на снятие международных санкций.

Такой подход позволит не допустить эскалации на Ближнем Востоке, а также откроет еще один перспективный рынок для немецкого бизнеса.



После прихода к власти Шольц не заинтересован в конфронтации между Берлином и Москвой / Фото Getty Images

Камень преткновения немецко-российской дружбы

Таким образом повестка диалога между Берлином и Москвой довольно обширная, но что стоит на пути прагматического сближения, если не учитывать двусторонние разногласия? Конечно же, Украина.

Подход Олафа Шольца кажется весьма понятным. Во-первых, возобновить встречи в "нормандском формате", достигнуть урегулирования конфликта на Донбассе, что развяжет руки для дальнейшего снятия санкций и полноценного развития двусторонних отношений Германии с Россией.

Задача, конечно же, невероятно сложная для решения, но немецкая сторона проявляет довольно активную позицию. Уже прошла встреча на уровне внешнеполитических советников, сначала с Дмитрием Козаком, потом с Андреем Ермаком, готовится очередной раунд переговоров (состоялся 10 февраля – 24 канал), создаются предпосылки для встречи на уровне министров иностранных дел.

При этом все больше признаков того, что Германия занимает довольно невыгодную позицию для официального Киева: изменение Минских соглашений не обсуждается, а реализация политической части комплекса мер в изложенной редакции – необходимость.

Во-вторых, Германия отказывается от угольной генерации, атомной энергетики и строительства инфраструктуры для импорта сланцевого газа для того, чтобы увеличить потребление, а значит – и импорт газа трубами.

Обратите внимание! Такой подход превратит Германию в центральный энергетический хаб Европы и позволит сохранить транзит газа через украинскую территорию после 2024 года.

Это необходимо для сохранения лица перед европейскими партнерами на фоне эпопеи с "Северными потоками", а также исполнением кулуарных договоренностей Джо Байдена и Ангелы Меркель – как одно из условий для отказа официального Вашингтона от реальных санкций против проекта еще с лета прошлого года.

Чтобы договориться с россиянами относительно сохранения украинского маршрута, эскалация конфликта вокруг Украины для Олафа Шольца неуместна.

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В-третьих, немецкий канцлер не хочет провоцировать Россию, и отказ от поставки вооружений – это только один из элементов его пассивного подхода. Другой – нежелание включать санкции против "Северного потока-2" или отключение России от SWIFT как согласованных на уровне ЕС и США инструментов реакции на случай вторжения российских войск в Украину или любой эскалации на границе.

В-четвертых, Олаф Шольц поддерживает компромиссный диалог с Россией относительно гарантий стратегической безопасности в Европе.

Более того, с немецкой стороны активно говорят о теоретической формуле "никто не готов блокировать вступление Украины в НАТО на юридическом уровне, но и никто в НАТО не будет рассматривать интеграцию даже в среднесрочной перспективе".

Задачи без решения

Что мы имеем в итоге? Сложно рассчитывать на Германию как союзника в переговорах на уровне "нормандского формата". Относительно "Северного потока" наши позиции категорически расходятся, единственная надежда – выработать прагматическое решение, благодаря которому Берлин реально посодействует сохранению транзита российского газа через украинскую территорию после 2024 года.

По разблокированию поставок оружия – сложно предполагать, что Германия поменяет свою позицию. Санкции Германии против России – тоже мимо.

На заметку! Сейчас уже можно констатировать, что ставка руководства Украины на партию "зеленых" не оправдала себя, как на то надеялись. Сомнительно, что "зеленые" министры (даже на ключевых должностях – иностранные дела, экономика, экология) пойдут вопреки Олафу Шольцу и в фарватере украинских интересов.

Даже если гипотетически предположить такой сценарий, он скорее приведет к развалу коалиции, чем к принятию проукраинских решений на перечисленных треках энергетики и донбасского урегулирования.

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Тонкая грань

Что остается делать? Окончательно "рушить мосты" с немецкой стороной будет весьма опасной игрой. Тем более, что скоро помощь Германии может понадобиться в переговорах относительно транзитного договора с "Газпромом". Кроме того, кулуарные договоренности Ангелы Меркель и Джо Байдена предполагают немецкие инвестиции в украинский энергетический сектор как "возмещение ущерба" за "Северный поток-2".

В таких условиях рациональный вектор политики Украины – не допускать радикального дипломатического конфликта. Сориться с Германией – весьма неблагодарное занятие с непредсказуемыми последствиями. К тому же, практика показывает, что по некоторым направлениям можно достигать результатов и без "зеленого света" со стороны официального Берлина.

Яркий пример тому – взаимодействие с Британией (транспортировка вооружения в обход немецкой территории продемонстрировала, как это возможно сделать). Украинская дипломатия вынуждена искать пути "замещения" отсутствующей немецкой поддержки без обострения диалога с Германией. Ведь если Берлин не союзник, то зачем превращать его во врага?

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