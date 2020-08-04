Хуан Карлос I отрекся от престола Испании в 2014 году. И все бы ничего, но с тех пор Верховный суд получил право расследовать дела, в которых бывший король фигурирует как подозреваемый (ранее он имел иммунитет). Одно из таких расследований об "откате" на 100 миллионов евро привело к тому, что Хуан Карлос решил уехать из страны.

3 августа Хуан Карлос написал своему сыну Филиппу VI, действующему королю Испании: "Я сообщаю вам о своем обдуманном решении переехать из Испании на этот период". Детали истории рассказали в DW .

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Скорее всего, речь идет о периоде, в течение которого будет длиться расследование дела о коррупции и взяточничестве. А решился выехать король-отец, мол, потому, что хочет дать сыну возможность спокойно управлять страной.

Куда именно и когда именно поедет Хуан Карлос – пока не известно. Но король Филипп VI уже выразил отцу искреннее уважение и благодарность за такое трудное решение (все же Хуану Карлосу 82 года, а менять образ жизни в таком возрасте тяжело).

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О возобновлении расследования некогда громкого дела стало известно 8 июня (его расследовали с 2018, но теперь появились новые детали).

Верховный суд Испании будет выяснять роль Хуана Карлоса I в коррупционной схеме в строительстве высокоскоростной железной дороги в Саудовской Аравии (ее между Меккой и Мединой построили испанские компании за 8,5 миллиарда долларов).

Важный нюанс: Хуан Карлос до своего отречения в 2014 году имел иммунитет. По испанским законам, расследовать теперь можно только те события, которые произошли после отречения. Но дело в том, что взятку бывший король получил – если он ее действительно получил – в 2008 году.

Причем до сих пор по поводу этого были только подозрения, а вот теперь якобы появились доказательства. В 2008 году, как сообщили журналисты-расследователи и свидетели по делу, Саудовская Аравия перечислила 100 миллионов долларов в швейцарский банк Mirabaud на счет панамского фонда Lucum Foundation, бенефициаром которого был Хуан Карлос.

Более того, прокуроры-антикоррупционеры Испании намерены доказать, что Хуан Карлос и после 2014 года имел коррупционные связи с правительством Саудовской Аравии, а еще и скрытые счета в Швейцарии.