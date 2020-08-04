Хуан Карлос І зрікся престолу Іспанії у 2014 році. І все б нічого, але відтоді Верховний суд отримав право розслідувати справи, в яких колишній король фігурує як підозрюваний (раніше він мав імунітет). Одне із таких розслідувань щодо "відкату" на 100 мільйонів євро призвело до того, що Хуан Карлос вирішив виїхати з країни.

3 серпня Хуан Карлос написав своєму синові Філіпу VI, чинному королю Іспанії: "Я повідомляю вам про своє обдумане рішення переїхати з Іспанії на цей період". Деталі історії розповіли у DW.

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Найімовірніше, мовиться про період, протягом якого триватиме розслідування справи про корупцію та хабарництво. А наважився виїхати король-батько, мовляв, тому, що хоче дати синові можливість спокійно керувати країною.

Куди саме та коли саме поїде Хуан Карлос – наразі не відомо. Але король Філіп VI вже висловив батькові щиру повагу і вдячність за таке важке рішення (все ж Хуану Карлосу 82 роки, змінювати спосіб життя у такому віці важко).

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Про відновлення розслідування колись гучної справи стало відомо 8 червня (її розслідували з 2018, але тепер з'явилися нові деталі).

Верховний суд Іспанії буде з'ясовувати роль Хуана Карлоса І у корупційній схемі в будівництві високошвидкісної залізниці у Саудівській Аравії (її між Меккою та Мединою побудували іспанські компанії за 8,5 мільярда доларів).

Важливий нюанс: Хуан Карлос до свого зречення у 2014 році мав імунітет. За іспанськими законами, розслідувати тепер можна лише ті події, які відбулися після зречення. Та річ у тім, що хабар колишній король отримав – якщо він його дійсно отримав – у 2008 році.

Причому досі щодо цього були лише підозри, а ось тепер начебто з'явилися докази. У 2008 році, як повідомили журналісти-розслідувачі та свідки у справі, Саудівська Аравія переказала 100 мільйонів доларів до швейцарського банку Mirabaud на рахунок панамського фонду Lucum Foundation, бенефіціаром якого був Хуан Карлос.

Ба більше, прокурори-антикорупціонери Іспанії мають намір довести, що Хуан Карлос і після 2014 року мав корупційні зв'язки з урядом Саудівської Аравії, а ще й приховані рахунки у Швейцарії.

Хуан Карлос не коментував звинувачення. Однак після 40 років успішного правління за наступні буквально кілька років після зречення колишній король перетворився у сприйнятті більшості іспанців із героя-реформатора в антигероя-корупціонера.