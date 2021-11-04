Деталей о самочувствии политика пока не раскрывают. Звягильскому – 88 лет.
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Политическая деятельность Звягильского: главное
- Звягильский вошел в историю Украины как политический и общественный деятель.
- В течение 1990 – 2019 он был нардепом.
- С сентября 1993 по июль 1994 года занимал должность исполняющего обязанности премьер-министра Украины.
- Был одним из соучредителей "Партии регионов".
Ситуация с COVID-19 в Украине: главное
- В течение суток 3 ноября в Украине обнаружили 27 377 новых инфицированных коронавирусом.
- К сожалению, ушли из жизни 699 зараженных.
- В медучреждения госпитализировали 5 472 человека.
- Выздоровели – 12 464 украинца.
- Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что вакцинированные украинцы инфицируются коронавирусом в 5 раз реже. Кроме того, их в 10 раз реже госпитализируют.
- Политик подчеркнул: вакцинация может предотвратить инфицирование коронавирусом или осложнения от недуга.
- Больше всего вакцинированных в Киеве. Этот показатель составляет 54,2%. Худшие показатели – на Закарпатье и Волыни.