Деталей о самочувствии политика пока не раскрывают. Звягильскому – 88 лет.

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Политическая деятельность Звягильского: главное

Звягильский вошел в историю Украины как политический и общественный деятель.

В течение 1990 – 2019 он был нардепом.

С сентября 1993 по июль 1994 года занимал должность исполняющего обязанности премьер-министра Украины.

Был одним из соучредителей "Партии регионов".

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