Деталей про самопочуття політика наразі не розкривають. Звягільському – 88 років.
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Політична діяльність Звягільського: головне
- Звягільський увійшов в історію України як політичний та громадський діяч.
- Упродовж 1990 – 2019 він був нардепом.
- З вересня 1993 до липня 1994 року обіймав посаду виконувача обов'язків прем'єр-міністра України.
- Був одним зі співзасновників "Партії регіонів".
Ситуація з COVID-19 в Україні: головне
- Упродовж доби 3 листопада в Україні виявили 27 377 нових інфікованих коронавірусом.
- На жаль, пішли з життя 699 заражених.
- До медзакладів госпіталізували 5 472 людей.
- Одужали – 12 464 українці.
- Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що вакциновані українці інфікуються коронавірусом у 5 разів рідше. Окрім того, їх у 10 разів рідше госпіталізовують.
- Політик наголосив: вакцинація може запобігти інфікуванню коронавірусом чи ускладненням від недуги.
- Найбільше вакцинованих у Києві. Цей показник становить 54,2%. Найгірші показники – на Закарпатті та Волині.
Допис Klymenko Time:
За інформацією джерел Klymenko Time відомий український політик, екснардеп та виконувач обов'язків прем'єр-міністра України у 1993-1994 роках Юхим Звягільський зараз перебуває у реанімації в одній із лікарень Києва. Причина – коронавірус. Юхиму Леонідовичу – 88 років.