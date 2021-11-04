Деталей про самопочуття політика наразі не розкривають. Звягільському – 88 років.

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Політична діяльність Звягільського: головне

Звягільський увійшов в історію України як політичний та громадський діяч.

Упродовж 1990 – 2019 він був нардепом.

З вересня 1993 до липня 1994 року обіймав посаду виконувача обов'язків прем'єр-міністра України.

Був одним зі співзасновників "Партії регіонів".

Ситуація з COVID-19 в Україні: головне

Упродовж доби 3 листопада в Україні виявили 27 377 нових інфікованих коронавірусом.

На жаль, пішли з життя 699 заражених.

До медзакладів госпіталізували 5 472 людей.

Одужали – 12 464 українці.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що вакциновані українці інфікуються коронавірусом у 5 разів рідше. Окрім того, їх у 10 разів рідше госпіталізовують.

Політик наголосив: вакцинація може запобігти інфікуванню коронавірусом чи ускладненням від недуги.

Найбільше вакцинованих у Києві. Цей показник становить 54,2%. Найгірші показники – на Закарпатті та Волині.

Допис Klymenko Time:

За інформацією джерел Klymenko Time відомий український політик, екснардеп та виконувач обов'язків прем'єр-міністра України у 1993-1994 роках Юхим Звягільський зараз перебуває у реанімації в одній із лікарень Києва. Причина – коронавірус. Юхиму Леонідовичу – 88 років.