Бывший президент Чехии Милош Земан дал большое интервью чешскому СМИ. В нем высказал интересное мнение по отношению к Владимиру Путину.
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Самая большая ошибка Земана
Экс-глава Чехии сказал: сожалеет, что "полностью" ошибся с президентом России Путиным. Это был его ответ на вопрос о самой большой неудаче во время президентства.
Земан считает, что решение о нападении на Украину и начало полномасштабного вторжения – трагическая ошибка. Принять такое решение мог только безрассудный человек, ведь этот шаг нанес ущерб не только Украине, но и самой России.
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Новости Чехии
- Глава минобороны обороны Чехии Яна Чернохова считает, что государство должно выйти из состава Организации Объединенных Наций. По ее мнению, эта организация показала свое бессилие после нападения на Украину и Израиль. Реформировать ООН не удастся, ведь за полтора года российско-украинской войны она ничего не сделала ради мира. "Я в большинстве своем вижу там, как смеются путинисты и террористы", – эмоционально высказалась Чернохова.
- Также в Чехии призывают найти общеевропейское решение в отношении беженцев из Украины. В 2025 году истекает срок временной защиты, предоставленный украинским гражданам в ЕС. Министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан говорит, что никто не выбросит наших граждан из этой страны, но необходима законодательная база для тех, кто хочет остаться.