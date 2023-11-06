Бывший президент Чехии Милош Земан дал большое интервью чешскому СМИ. В нем высказал интересное мнение по отношению к Владимиру Путину.

Смотрите также "Королевская санкция": что делать с компаниями, продолжающими бизнес в России

Самая большая ошибка Земана

Экс-глава Чехии сказал: сожалеет, что "полностью" ошибся с президентом России Путиным. Это был его ответ на вопрос о самой большой неудаче во время президентства.

Земан считает, что решение о нападении на Украину и начало полномасштабного вторжения – трагическая ошибка. Принять такое решение мог только безрассудный человек, ведь этот шаг нанес ущерб не только Украине, но и самой России.

Справка. В начале двухтысячных Милош Земан был премьером Чехии, а президентом его избирали дважды. Президентство Земана длилось десять лет подряд, с 2013 по март 2023 года. Он поддерживал аннексию Крыма и агрессию России против Украины на Донбассе, а также был против вступления Украины в НАТО, хотя некоторые его комментарии были двузначными. Впрочем, в феврале 2022 года Земан одним из первых европейских лидеров поддержал Украину, а потом говорил, что чувствует ответственность за свои пророссийские взгляды.

Смотрите также Без поддержки международных партнеров Украину ждет кризис

Новости Чехии