Колишній президент Чехії Мілош Земан дав велике інтерв'ю чеському ЗМІ. У ньому висловив цікаву думку стосовно Владіміра Путіна.
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Найбільша помилка Земана
Ексочільник Чехії сказав: шкодує, що "повністю" помилився з президентом Росії Путіним. Це була його відповідь на запитання про найбільшу невдачу під час президентства.
Земан вважає, що рішення про напад на Україну та початок повномасштабного вторгнення – трагічна помилка. Ухвалити його могла лише нерозсудлива людина, адже цей крок завдав шкоди не лише Україні, а й самій Росії.
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Новини Чехії
- Голова міноборони оборони Чехії Яна Чернохова вважає, що її держава має вийти зі складу Організації Об'єднаних Націй. На її думку, ця організація показала своє безсилля після нападу на Україну та Ізраїль. Реформувати ООН не вдасться, адже за півтора року російсько-української війни вона нічого не зробила задля миру. "Я здебільшого бачу там, як сміються путіністи та терористи", – емоційно висловилася Чернохова.
- Також у Чехії закликають знайти загальноєвропейське рішення стосовно біженців з України. У 2025 році спливає термін тимчасового захисту, який українським громадянам надали у ЄС. Міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан говорить, що ніхто не викине наших громадян із цієї країни, але потрібна законодавча база для тих, хто хоче залишитися.