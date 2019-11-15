Бывший адвокат Трампа будет защищать интресы Коломойского, – СМИ
Адвокат Марк Касовиц, который много лет работал на Дональда Трампа, недавно подписал соглашение, согласно которому будет представлять в суде интересы Игоря Коломойского.
Защищать украинского олигарха он будет по гражданскому иску, в котором бизнесмена обвиняют в выводе нескольких миллиардов долларов из "Приватбанка", сообщает Bloomberg.
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По версии обвинения, эти средства Коломойский использовал для покупки офисных зданий и предприятий в США. Иск рассматривается в Канцелярском суде американского штата Делавэр.
Адвокат Марк Касовиц / Bloomberg
Министерство юстиции США отказалось от комментариев на эту тему.
Что надо знать о деле "Приватбанка"?
- Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "Приватбанка" (крупнейшие – бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов), решил национализировать крупнейший на украинском рынке банк.
- Для того, чтобы спасти его, государство осуществило докапитализацию более чем 155 миллиардов гривен.
- Экс-владельцы банка считают национализацию незаконной. Продолжаются судебные споры (и в Украине, и в зарубежных юрисдикциях).
- Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску Коломойского отменил решение о национализации "Приватбанка". В ответ на это Кабмин, Нацбанк и "Приватбанк" сразу в мае обжаловали это решение.
- 15 октября "Приватбанк" одержал победу в Апелляционном суде Англии и Уэльса
по делу против Коломойского и Боголюбова.
- Судьи решили, что "Приватбанк" имеет достаточно предпосылок для судебного разбирательства и получения возмещения в сумме около 3 миллиардов долларов. А судебный указ о всемирном аресте активов остается в силе до решения по существу.