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      Бывший адвокат Трампа будет защищать интресы Коломойского, – СМИ

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      Игорь Коломойский
      Игорь Коломойский / www.pravda.com.ua

      Адвокат Марк Касовиц, который много лет работал на Дональда Трампа, недавно подписал соглашение, согласно которому будет представлять в суде интересы Игоря Коломойского.

      Защищать украинского олигарха он будет по гражданскому иску, в котором бизнесмена обвиняют в выводе нескольких миллиардов долларов из "Приватбанка", сообщает Bloomberg.

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      По версии обвинения, эти средства Коломойский использовал для покупки офисных зданий и предприятий в США. Иск рассматривается в Канцелярском суде американского штата Делавэр.

      трамп коломойський
      Адвокат Марк Касовиц / Bloomberg

      Министерство юстиции США отказалось от комментариев на эту тему.

      Что надо знать о деле "Приватбанка"?

      • Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "Приватбанка" (крупнейшие – бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов), решил национализировать крупнейший на украинском рынке банк.
      • Для того, чтобы спасти его, государство осуществило докапитализацию более чем 155 миллиардов гривен.
      • Экс-владельцы банка считают национализацию незаконной. Продолжаются судебные споры (и в Украине, и в зарубежных юрисдикциях).
      • Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску Коломойского отменил решение о национализации "Приватбанка". В ответ на это Кабмин, Нацбанк и "Приватбанк" сразу в мае обжаловали это решение.
      • 15 октября "Приватбанк" одержал победу в Апелляционном суде Англии и Уэльса
        по делу против Коломойского и Боголюбова.
      • Судьи решили, что "Приватбанк" имеет достаточно предпосылок для судебного разбирательства и получения возмещения в сумме около 3 миллиардов долларов. А судебный указ о всемирном аресте активов остается в силе до решения по существу.
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      Автор: Ольга Грамчук
      Теги: Новости Украины Приватбанк Новости США Игорь Коломойский
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