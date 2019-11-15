Бывший адвокат Трампа будет защищать интресы Коломойского, – СМИ

Адвокат Марк Касовиц, который много лет работал на Дональда Трампа, недавно подписал соглашение, согласно которому будет представлять в суде интересы Игоря Коломойского.

Защищать украинского олигарха он будет по гражданскому иску, в котором бизнесмена обвиняют в выводе нескольких миллиардов долларов из "Приватбанка", сообщает Bloomberg.

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По версии обвинения, эти средства Коломойский использовал для покупки офисных зданий и предприятий в США. Иск рассматривается в Канцелярском суде американского штата Делавэр.



Адвокат Марк Касовиц / Bloomberg

Министерство юстиции США отказалось от комментариев на эту тему.

Что надо знать о деле "Приватбанка"?