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      Колишній адвокат Трампа захищатиме інтреси Коломойського, – ЗМІ

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      Ігор Коломойський
      Ігор Коломойський / www.pravda.com.ua

      Адвокат Марк Касовіц, який багато років працював на Дональда Трампа, нещодавно підписав угоду, згідно з якою буде представляти в суді інтереси Ігоря Коломойського.

      Захищатиме українського олігарха він за цивільним позовом, у якому бізнесмена звинувачують у виведенні кількох мільярдів доларів з "Приватбанку", повідомляє Bloomberg.

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      За версією звинувачення, ці кошти Коломойський використовував для купівлі офісних будівель і підприємств у США. Позов розглядається в Канцелярському суді американського штату Делавер.

      трамп коломойський
      Адвокат Марк Касовіц / Bloomberg

      Міністерство юстиції США відмовилося від коментарів на цю тему.

      Що треба знати про справу "Приватбанку"?

      • Уряд України 18 грудня 2016 року, пославшись на пропозицію НБУ і колишніх акціонерів "Приватбанку" (найбільші – бізнесмени Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов), вирішив націоналізувати найбільший на українському ринку банк.
      • Для того, щоб врятувати його, держава здійснила докапіталізацію на понад 155 мільярдів гривень.
      • Ексвласники банку вважають націоналізацію незаконною. Тривають судові суперечки (і в Україні, і в закордонних юрисдикціях).
      • Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського скасував рішення про націоналізацію "Приватбанку". У відповідь на це Кабмін, Нацбанк і "Приватбанк" одразу в травні оскаржили це рішення.
      • 15 жовтня "Приватбанк" здобув перемогу в Апеляційному суді Англії та Уельсу у справі проти Коломойського та Боголюбова.
      • Судді вирішили, що "Приватбанк" має достатньо передумов для судового розгляду справи та отримання відшкодування в сумі близько 3 мільярдів доларів. А судовий указ про всесвітній арешт активів залишається чинним до рішення по суті.
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      Теги: Новини України Новини США Приватбанк Ігор Коломойський
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