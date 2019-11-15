Колишній адвокат Трампа захищатиме інтреси Коломойського, – ЗМІ
Адвокат Марк Касовіц, який багато років працював на Дональда Трампа, нещодавно підписав угоду, згідно з якою буде представляти в суді інтереси Ігоря Коломойського.
Захищатиме українського олігарха він за цивільним позовом, у якому бізнесмена звинувачують у виведенні кількох мільярдів доларів з "Приватбанку", повідомляє Bloomberg.
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За версією звинувачення, ці кошти Коломойський використовував для купівлі офісних будівель і підприємств у США. Позов розглядається в Канцелярському суді американського штату Делавер.
Адвокат Марк Касовіц / Bloomberg
Міністерство юстиції США відмовилося від коментарів на цю тему.
Що треба знати про справу "Приватбанку"?
- Уряд України 18 грудня 2016 року, пославшись на пропозицію НБУ і колишніх акціонерів "Приватбанку" (найбільші – бізнесмени Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов), вирішив націоналізувати найбільший на українському ринку банк.
- Для того, щоб врятувати його, держава здійснила докапіталізацію на понад 155 мільярдів гривень.
- Ексвласники банку вважають націоналізацію незаконною. Тривають судові суперечки (і в Україні, і в закордонних юрисдикціях).
- Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського скасував рішення про націоналізацію "Приватбанку". У відповідь на це Кабмін, Нацбанк і "Приватбанк" одразу в травні оскаржили це рішення.
- 15 жовтня "Приватбанк" здобув перемогу в Апеляційному суді Англії та Уельсу у справі проти Коломойського та Боголюбова.
- Судді вирішили, що "Приватбанк" має достатньо передумов для судового розгляду справи та отримання відшкодування в сумі близько 3 мільярдів доларів. А судовий указ про всесвітній арешт активів залишається чинним до рішення по суті.