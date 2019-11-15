Колишній адвокат Трампа захищатиме інтреси Коломойського, – ЗМІ

Адвокат Марк Касовіц, який багато років працював на Дональда Трампа, нещодавно підписав угоду, згідно з якою буде представляти в суді інтереси Ігоря Коломойського.

Захищатиме українського олігарха він за цивільним позовом, у якому бізнесмена звинувачують у виведенні кількох мільярдів доларів з "Приватбанку", повідомляє Bloomberg.

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За версією звинувачення, ці кошти Коломойський використовував для купівлі офісних будівель і підприємств у США. Позов розглядається в Канцелярському суді американського штату Делавер.



Адвокат Марк Касовіц / Bloomberg

Міністерство юстиції США відмовилося від коментарів на цю тему.

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