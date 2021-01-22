В Центральноафриканской республике ввели чрезвычайное положение. Группировки повстанцев добрались до столицы Банги и взяли ее в окружение. Сейчас мятежники контролируют более двух третей страны.

Мятежникам противостоит армия и миротворцы

Чрезвычайное положение, как сообщили в правительстве ЦАР, будет действовать по меньшей мере 15 дней. Об этом информирует BBC.

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Ограничения позволят военным страны, в частности, задерживать людей без санкции судов. Сейчас мятежникам противостоит не только армия страны, но и миротворцы ООН. Их в ЦАР – около 12 тысяч. В Организации Объединенных Наций уже назвали ситуацию в стране очень сложной.

Почему в ЦАР подняли восстание

Группировки не согласны с переизбранием президента Фостена Туадери. Официальные власти вменяют эскалацию конфликта бывшему главе государства Франсуа Бозизе. Его к участию в выборах 27 декабря не допустили.

Обратите внимание! Бозизе был у власти в ЦАР с 2003 года, пока его не свергли в 2013. Экс-главу государства обвиняют в поддержке и финансировании вооруженных формирований, которые ООН называет виновными в преступлениях против человечности.

Смотрите на карте, где расположено Банги: