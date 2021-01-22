У Центральноафриканській республіці ввели надзвичайний стан. Угруповання повстанців дістались до столиці Бангі та взяли її в оточення. Наразі бунтівники контролюють понад дві третіх країни.

Бунтівникам протистоїть армія та миротворці

Надзвичайний стан, як повідомили в уряді ЦАР, діятиме щонайменше 15 днів. Про це інформує BBC.

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Обмеження дозволять військовим країни, зокрема, затримувати людей без санкції судів. Наразі бунтівникам протистоїть не лише армія країни, а й миротворці ООН. Їх у ЦАР – близько 12 тисяч. В Організації Об'єднаних Націй вже назвали ситуацію в країні – дуже складною.

Чому в ЦАР підняли повстання

Угруповання не згідні з переобранням президента Фостена Туадери. Офіційна влада закидає ескалацію конфлікту колишньому главі держави Франсуа Бозізе. Його до участі у виборах 27 грудня не допустили.

Зверніть увагу! Бозізе був при владі у ЦАР з 2003 року, аж доки його не скинули у 2013. Ексглаву держави звинувачують у підтримці та фінансуванні збройних формувань, які ООН називає винними у злочинах проти людяності.

Дивіться на карті, де розташоване Бангі: