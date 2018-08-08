Царева "похоронили" в соцсетях: скандальный экс-регионал заверил, что жив

Скандально известный экс-нардеп Олег Царев, которого обвиняют в госизмене, опроверг информацию о своей смерти, что накануне появилась в соцсетях.

Утром 8 августа в соцсетях появилась информация, что Олега Царева убили в центре Москвы.

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Правда, сообщение, которое распространил ряд украинских журналистов, написано в откровенно саркастическом тоне.

Позже сам Царев, который сейчас скрывается в оккупированном Крыму, опроверг журналистам информацию о своем "убийстве".

Меня хоронили больше десятка раз, преподносили даже фотографии меня "мертвого". Вообще нет ничего удивительного в том, что в очередной раз разгоняют такие фейки ... Раз в полгода меня хоронят. Это по меньшей мере,

– сказал Царев в комментарии изданию "Крым.Реалии", добавив, что сейчас находится в Ялте.

Забавно. Только что мне позвонили из телеканала 1+1 и попросили подтвердить или опровергнуть информацию о моей смерти. https://t.co/5UIfVP4Qd1 — Олег Царев (@OlegTsarov) 8 серпня 2018 р.

В начале 2017 года появилась информация, что опальный экс-регионал Олег Царев, которого в Украине обвиняют в государственной измене, бежал из России на территорию оккупированного Крыма.