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Царьова "поховали" у соцмережах: скандальний екс-регіонал запевнив, що живий

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Олег Царьов спростував інформацію про свою "смерть"
Олег Царьов спростував інформацію про свою "смерть" / Фото із відкритих джерел

Скандально відомий екс-нардеп Олег Царьов, якого звинувачують у держзраді, спростував інформацію про свою смерть, що напередодні з'явилась у соцмережах.

Вранці 8 серпня у соцмережах з'явилась інформація, що Олега Царьова вбили в центрі Москви.

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Щоправда, допис, який поширила низка українських журналістів, написаний у відверто саркастичному тоні.

Пізніше сам Царьов, який зараз переховується в окупованому Криму, спростував журналістам інформацію про своє "вбивство".

Мене ховали більше десятка разів, викладали навіть фотографії мене "мертвого". Взагалі немає нічого дивного в тому, що в черговий раз розганяють такі фейки... Раз на півроку мене ховають. Це щонайменше,
– сказав Царьов у коментарі виданню "Крим.Реалії", додавши, що зараз перебуває в Ялті.

На початку 2017-го року з'явилась інформація, що опальний екс-регіонал Олег Царьов, якого в Україну звинувачують у державній зраді, втік з Росії на територію окупованого Криму.

Теги: Новини України Новини Росії Олег Царьов Новини Криму
Джерело: 24 Канал
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