Министр иностранных дел отметил, что государственный секретарь США сообщил ему "хорошую новость". Разговор состоялся после заседания глав МИД стран-членов НАТО, которое прошло 7 января.

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В Альянсе царит солидарность с Украиной. Мы детально согласовали позиции Украины и США накануне переговоров с Россией в различных форматах, обсудили двустороннюю повестку дня,

– продолжил Дмитрий Кулеба.

В свою очередь Энтони Блинкен в твиттере подчеркнул, что "еще раз подтвердил непоколебимую поддержку Украины". Он добавил, что Соединенные Штаты "работают бок о бок с Украиной, союзниками по Североатлантическому альянсу и партнерами, чтобы сдерживать дальнейшую агрессию России".

Угроза вторжения России

Еще с октября 2021 года в западных средствах массовой информации писали о наращивании Россией войск на границе с Украиной и планах Кремля начать полномасштабное вторжение.

Впоследствии эту информацию подтвердили и в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Ряд западных партнеров Украины призвали Россию удержаться от агрессии и пригрозили последствиями. Угроза вторжения в Украину была одной из тем разговоров Джо Байдена с Путиным.

На этом фоне все чаще в мировом сообществе начали говорить о членстве Украины в НАТО.

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Текст публикации Дмитрия Кулебы:

Госсекретарь США Энтони Блинкен позвонил по итогам министерской встречи НАТО, сообщил хорошую новость: в Альянсе царит солидарность с Украиной. Мы детально согласовали позиции Украины и США накануне переговоров с Россией в различных форматах, обсудили двустороннюю повестку дня.