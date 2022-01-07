Міністр закордонних справ зазначив, що державний секретар США повідомив йому "хорошу новину". Розмова відбулася після засідання очільників МЗС країн-членів НАТО, яке пройшло 7 січня.

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В Альянсі панує солідарність з Україною. Ми узгодили позиції України та США напередодні переговорів з Росією у різних форматах, обговорили двосторонній порядок денний,

– продовжив Дмитро Кулеба.

Своєю чергою Ентоні Блінкен у твітері наголосив, що "ще раз підтвердив непохитну підтримку України".

Він додав, що Сполучені Штати Америки "працюють пліч-о-пліч зі союзниками з Північноатлантичного альянсу, Україною та партнерами, щоб стримувати подальшу агресію Росії".

Загроза вторгнення Росії

Ще від жовтня 2021 року в західних засобах масової інформації писали про нарощування Росією військ на кордоні з Україною та плани Кремля почати повномасштабне вторгнення.

Згодом цю інформацію підтвердили й у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Низка західних партнерів України закликали Росію втриматися від агресії та пригрозили наслідками. Загроза вторгнення в Україну була однією з тем розмов Джо Байдена з Путіним.

На цьому тлі все частіше у світовій спільноті почали говорити про членство України в НАТО.

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Текст публікації Дмитра Кулеби:

Держсекретар США Ентоні Блінкен подзвонив за підсумками міністерської зустрічі НАТО, повідомив гарну новину: в Альянсі панує солідарність з Україною. Ми детально узгодили позиції України та США напередодні переговорів з Росією у різних форматах, обговорили двосторонній порядок денний.