Так, в СБУ объявили о подозрении уже не рядовому солдату. На этот раз говорится о российском генерале. Он, по данным следователей, приказывал атаковать населенные пункты Запорожской области.

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От приказов генерала гибли мирные люди

Известно, чтобы обвиняемый генерал-лейтенант руководил 58-й армией южного военного округа вооруженных сил России. В марте военные под его председательством ворвались на территорию нашего государства с юга.

Следователи отмечают, что именно обвиняемый отдавал приказы бить по Запорожью. Известно, что выполнение его указаний унесли жизни и стали причиной ранений среди мирного населения. Кроме того, разрушения получили дома, объекты как гражданской, так и критической инфраструктуры.

Генералу российской армии объявили о подозрении заочно. Также неизвестно, на какой срок его планируют упечь за решетку.

Российских оккупантов уже судят в Украине

Отметим, что в настоящее время судят двух российских военных Александра Бобыкина, а также Александра Иванова. Им грозит до 12 лет лишения свободы за то, что сознательно обстреливали мирное население на Харьковщине.

Как отмечает сторона обвинения, сначала оккупанты били по области из населенного пункта Малиновка, что в Белгородской области. Впоследствии они пересекли границу с Украиной и атаковали гражданских уже отсюда. Делали это захватчики из РСЗО "Град".

26 мая состоялись слушания между стороной обвинения, а также защитой. Сами же подсудимые свою вину полностью признали и надеются, что покаяние позволит сократить срок.

А вот накануне приговор был оглашен 21-летнему российскому военному Вадиму Шишимарину. Его судьи Соломенского районного суда города Киева приговорили к пожизненному заключению. Причиной такого приговора стало умышленное убийство захватчиком 62-летнего жителя Сумщины Александра Шелипова. Последний, отмечают правоохранители, был безоружным и никак не угрожал оккупантам.

Ни искреннее раскаяние, ни активная позиция защитника Шишимарина не изменила решения суда. Сам адвокат российского военного уже пообещал подать апелляцию. Мол, в суде не учли тот факт, что его подзащитный совершал преступление под принуждением.

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