Надеюсь увидеть серьезное антивоенное движение в самой России.
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Сейчас оно нам всем очень нужно, и в том числе – самим россиянам.
Во главе России – псих
Должен признать, что я был не прав в своих прогнозах.
Психиатрию кремлевского вождя я не учёл. Хочу извиниться перед американскими коллегами – я им не верил, но они оказались правы.
Никакой паники
Сейчас важно не поддаваться панике, строить оборону и готовиться перейти в наступление. Этим сейчас и займёмся!
Началась война – обращение президента Украины: смотрите видео