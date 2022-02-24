Сподіваюся побачити серйозний антивоєнний рух у самій Росії.

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Зараз він нам усім дуже потрібний, і в тому числі – самим росіянам.

Росією керують навіжені

Маю визнати, що я не мав рації у своїх прогнозах. Психіатрію кремлівського вождя я не врахував.

Хочу вибачитися перед американськими колегами – я їм не вірив, але вони мали рацію.

Жодної паніки

Зараз важливо не піддаватися паніці, будувати оборону та готуватися перейти у наступ. Цим зараз і займемося!

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