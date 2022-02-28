Видео наполнено щемящими кадрами страшных событий, которые Украина была вынуждена пережить из-за безумия диктатора соседней страны-агрессора. Вместе с тем Владимир Зеленский подписал видео уверенными словами: "Мы сможем. Мы выстоим. Мы будем защищать нашу землю до последнего".

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Трогательный видеоролик

На видео видны обстрелы в Сумской, Черниговской, Киевской областях и на территории всей Украины, куда решилась дотянуться кровавая рука агрессора. Вместе с тем ролик напомнил о героях современности, мировых героях, которые ценой собственной жизни отстаивали принципы демократии, международного права, а прежде всего – суверенность своей страны и свободу своих земляков!

Это были самые плохие 5 дней в жизни каждого украинца. Мы здесь, чтобы отстоять свой дом. Мы гордимся нашими героями и радуемся хорошим новостям даже когда звучат сирены. Мы продолжаем сражаться и защищать свою землю. Нас не остановить,

– сопровождает щемящие кадры подпись.

Ролик, опубликованный Владимиром Зеленским: смотрите видео

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