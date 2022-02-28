Відео наповнене щемливими кадрами страшних подій, які Україна була вимушена пережити через безумство диктатора сусідньої країни-агресорки. Разом з тим Володимир Зеленський підписав відео впевненими словами: "Ми зможемо. Ми вистоїмо. Ми будемо захищати нашу землю до останнього".

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Щемливий відеоролик

На відео видно обстріли на Сумщині, Чернігівщині, Київщині і на території всієї України, куди наважилась дотягнутись кривава рука агресора. Разом з тим ролик нагадав про героїв сучасності, світових героїв, які ціною власного життя відстоювали принципи демократії, міжнародного права, а передусім – суверенність своєї країни і свободу своїх земляків!

Це були найгірші 5 днів у житті кожного українця. Ми тут, щоб відстояти свій дім. Ми пишаємося нашими героями і радіємо хорошим новинам навіть коли звучать сирени. Ми продовжуємо битися і захищати свою землю. Нас не зупинити,

– супроводжують щемливі кадри написи.

Дивіться відеоролик, опублікований Володимиром Зеленським

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