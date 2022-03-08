Об этом заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев в эфире 24 канала. Следует отметить, что соответствующее решение было принято при двухпартийной поддержке Конгресса США.

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По словам Гетманцева, сейчас украинская сторона ожидает, что запрет поддержит и Евросоюз. Однако даже США достаточно, чтобы такой удар был весомым для России.

Это самый большой, я думаю, удар по стране-агрессоре, который только можно нанести. Это даже не оружие, не ракеты, не то, чем они уничтожают наши города. Это самый мощный удар по экономике России,

– подчеркнул нардеп.

Как добавил Гетманцев, последствия нефтяного эмбарго всем известны на примере Ирана, который после соответствующего решения был фактически перенесен в Средневековье.

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