Об этом в эфире 24 канала сказал советник главы Офиса Президента Сергей Лещенко. Он отметил, что атаки россиян – это геноцид реально в том виде, в котором он существует.

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"Вокзалы и железная дорога все дни войны были островком безопасности и слаженного движения. Жизнь на них длилась 24 на 7", – сказал Лещенко.

Сеять панику

Советник отметил, что с помощью Укрзализныци удалось эвакуировать миллионы граждан. Из-за этого россияне атаками пытаются разрушить безопасность железной дороги.

Цель вполне понятна – посеять в обществе панику и не давать людям веры в то, что эвакуация в украинском направлении может принести покой и жизнь,

– заявил Лещенко.

Он добавил, что эвакуацию должны наладить. Следует следить за соцсетями Укрзализныци.

Заметьте – атака на вокзал в Краматорске: смотрите видео