Про це в ефірі 24 каналу сказав радник голови Офісу Президента Сергій Лещенко. Він зазначив, що атаки росіян – це геноцид реально в тому вигляді, в якому він існує.

До теми Внаслідок обстрілу Краматорська вже відомо про 39 загиблих, серед яких – 4 дітей

"Вокзали й залізниця усі дні війни були острівцем безпеки й злагодженого руху. Життя на них тривало 24 на 7", – сказав Лещенко.

Сіяти паніку

Радник наголосив, що за допомогою Укрзалізниці вдалось евакуювати мільйони громадян. Через це росіяни атаками росіяни намагаються зруйнувати безпеку залізниці.

Мета цілком зрозуміла – сіяти в суспільстві паніку й не давати людям віри в те, що евакуація в українському напрямку може принести спокій і життя,

– заявив Лещенко.

Він додав, що евакуацію мають налагодити. Слід стежити за соцмережами Укрзалізниці.

Зауважте – атака на вокзал у Краматорську: дивіться відео