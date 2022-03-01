Оккупанты стремятся также убивать людей и уничтожать инфраструктуру. Об этом Подоляк заявил 1 марта.

Обратите внимание Россия напала на Украину: хронология основных событий

Хоть Россия беспощадно обстреливает украинские города, убивает мирное население – Украина достойно сражается.

Маски окончательно сняты. РФ активно обстреливает центры городов, наносит прямые ракетные и артиллерийские удары по жилым кварталам и органам власти. Цель РФ понятна – массовая паника, жертвы среди гражданского населения, разрушение инфраструктуры. Украина достойно бьется,

– пишет советник ОП.

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