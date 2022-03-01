Окупанти прагнуть також вбивати людей і нищити інфраструктуру. Про це Подоляк заявив 1 березня.
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Хоч Росія нещадно обстрілює українські міста, вбиває мирне населення – Україна гідно б'ється.
Маски остаточно знято. РФ активно обстрілює центри міст, завдає прямих ракетних та артилерійських ударів по житлових кварталах та органах влади. Мета РФ зрозуміла – масова паніка, жертви серед цивільного населення, руйнування інфраструктури. Україна гідно б'ється,
– пише радник ОП.
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