Такое мнение 24 Каналу высказал посол Украины в США в 2015 – 2019 годах Валерий Чалый. Он рассказал, чего на самом деле сейчас добивается Трамп вместе со своей командой.

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О плане мира с гарантиями безопасности речь не идет

Сейчас тактическая цель Дональда Трампа очевидна – достичь прекращения огня. Ему это нужно для того, чтобы на весь мир заявить, мол, Трамп остановил убийства людей. Американский лидер считает, что для достижения этой цели он должен посадить за стол переговоров с собой Россию, но без Украины и Европы.

Для этого он выложил на стол все. Даже поспешил и сдал переговорные позиции, из-за чего попал под шквал критики. Трамп считает себя лучшим в мире специалистом по заключению сделок, хотя допускает большую ошибку – недооценивает россиян,

– сказал Чалый.

Сейчас речь не идет о плане мира с гарантиями безопасности, а только о прекращении огня. Экспосол Украины в США уверен, что даже россияне не пойдут на то, что предлагают американцы, ведь у них свои цели в отношении Украины.

Впрочем, Владимиру Путину важно сесть за стол переговоров, чтобы продемонстрировать выход из изоляции, а также будто он на равных с США делит мир.

Но вряд ли это закончится результативно. Я даже не думаю, что дойдет до требований для Украины принять эти позиции,

– отметил экс-посол Украины в США.

Он добавил, что сейчас есть только элементы "плана мира". К тому же президент Франции Эммануэль Макрон и глава МИД Польши Радослав Сикорский поедут в Вашингтон, где эти элементы дальше будут вырисовываться при участии Европы, ведь ЕС вводил санкции против России.

К слову, издание The Politico считает, что американский президент все больше угождает российскому диктатору. С момента возвращения к власти Дональд Трамп 29 раз сделал то, что от него хотел Путин.