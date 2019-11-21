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      Цель и миссия были достигнуты, – активист о последствиях Евромайдана

      26 Читати новину українською
      Евромайдан / 24 канал

      Когда люди выходили на Майдан в ноябре 2013 года, они были против Януковича, его преступного режима, против коррупции и против всего того, что происходило во внутренней политике нашей страны.

      Об этом в комментарии 24 каналу напомнил исполнительный директор общественной организации "Антикоррупционный штаб" Сергей Мыткалык.

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      Следовательно, цель и миссия Евромайдана, как внутренней революции, были достигнуты, считает активист.

      Что известно о Дне Достоинства и Свободы?
      21 ноября в Украине отмечают День Достоинства и Свободы. Именно тогда в стране начались две великие революции. 21 ноября 2013 года начался Евромайдан, а 22 ноября 2004 года – Оранжевая революция.

      До президентства Виктора Януковича 22 ноября украинцы отмечали День Свободы. Но президент-беглец этот праздник отменил. Вернул его пятый президент Петр Порошенко, который своим указом от 13 ноября 2014 года ввел в Украине День Достоинства и Свободы.

      "21 ноября 2013 года люди выходили на улицу, чтобы добиться фиксации проевропейского курса Украины. Они хотели подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. Мы прекрасно понимаем, что этой цели мы достигли. Кроме того, мы показали коррупционность и схематичность режима Януковича. Мы добились того, чтобы этот режим был свергнут. Все это – главные последствия Майдана", – подчеркнул Мыткалык.

      Вместе с тем, Революция Достоинства, которая началась на Майдане 2014 года, еще продолжается, поскольку Украина еще не достигла всех демократических преобразований и реформ, к которым она стремилась.

      Люди в 2014 году требовали больше делать для того, чтобы Украина развивалась без теневых схем, чтобы происходил экономический рост, чтобы была минимизирована коррупция,
      – отметил эксперт.

      С другой стороны, по его словам, европейский курс развития Украины уже четко зафиксирован. Так что по некоторым пунктам мы имеем позитивные результаты.

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      Вместе с тем он опроверг мнение о том, что аннексия Крыма и война на Донбассе являются прямым следствием акций портеста, которые состоялись зимой 2013-2014 годов.

      "Аннексия Крыма и война на Донбассе – это результаты тех действий, к которым прибегла Россия и президент Владимир Путин. Россия давно проводила политику, которая была ориентирована на захват наших территорий. Они выждали момент, когда мы были настолько заняты внутренними делами, что не могли вовремя дать им надлежащее сопротивление", – отметил Мыткалык.

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      Автор: Евгения Мазур
      Теги: Новости Украины Новости политики Революция достоинства Небесная Сотня
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