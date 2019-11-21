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      РОМАН ІВАНІСОВ РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ

      Мета і місія були досягнуті, – активіст про наслідки Євромайдану

      70 Читать новость на русском
      Євромайдан / 24 канал

      Коли люди виходили на Майдан у листопаді 2013 року, вони були проти Януковича, його злочинного режиму, проти корупції і проти всього того, що відбувалось у внутрішній політиці нашої країни.

      Про це у коментарі 24 каналу нагадав виконавчий директор громадської організації "Антикорупційний штаб" Сергій Миткалик. 

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      Відтак, мета і місія Євромайдану, як внутрішньої революції, були досягнуті, вважає активіст.

      Що відомо про День Гідності та Свободи?21 листопада в Україні відзначають День Гідності та Свободи. Саме тоді в країні почалися дві великі революції. 21 листопада 2013 року розпочався Євромайдан, а 22 листопада 2004 року – Помаранчева революція.

      До президентства Віктора Януковича 22 листопада українці відзначали День Свободи. Та президент-утікач це свято скасував. Повернув його п'ятий президент Петро Порошенко, який своїм указом від 13 листопада 2014 року запровадив в Україні День Гідності та Свободи.

      "21 листопада 2013 року люди виходили на вулицю, аби домогтись фіксації проєвропейського курсу України. Вони хотіли підписання Угоди про асоціацію з ЄС. Ми чудово розуміємо, що цієї мети ми досягли. Крім того, ми показали корупційність і схемність режиму Януковичу. Ми домоглись того, аби цей режим був повалений. Все це – головні наслідки Майдану", – наголосив Миткалик.

      Разом з тим, Революція Гідності, яка розпочалась на Майдані 2014 року, ще триває, оскільки Україна ще не досягла всіх тих демократичних перетворень та реформ, яких вона прагнула.

      Люди у 2014 році вимагали більше робити для того, аби Україна розвивалась без тіньових схем, аби відбувалось економічне зростання, аби була мінімізована корупція,
      – зазначив експерт.

      З іншого боку, за його словами, європейський курс розвитку України вже є чітко зафіксований. Так що по деяких пунктах ми маємо позитивні результати.

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      Разом з тим він спростував думку про те, що анексія Криму і війна на Донбасі є прямим наслідком акцій портесту, які відбулись взимку 2013-2014 років.

      "Анексія Криму і війна на Донбасі – це результати тих дій, до яких вдалась Росія та президент Володимир Путін. Росія давно проводила політику, яка була орієнтована на загарбання наших територій. Вони вичекали момент, коли ми були настільки зайняті внутрішніми справами, що не могли вчасно дати їм належний опір", – зазначив Миткалик.

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      Автор: Євгенія Мазур
      Теги: Новини України Новини політики Революція Гідності Небесна Сотня
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