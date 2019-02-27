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      Цель Нового курса – качественная и доступная медицина, – Юлия Тимошенко

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      Юлия Тимошенко
      Юлия Тимошенко / ba.org.ua

      Увеличение бюджета медицинской отрасли, внедрение медстрахования и специальных программ по отдельным заболеваниям – это ключевые структурные элементы концепции системы охраны здоровья.

      Об этом заявила кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко во время Национального медицинского форума "Качественная и доступная медицина", который состоялся в Киеве, говорится на сайте партии.

      По словам лидера "Батькивщины", уже сейчас надо начать разрабатывать фундаментальные документы, в частности законопроект о национальной стратегии здравоохранения, который бы видел комплекс изменений в важнейшей отрасли нашей жизни. Обсуждая концепцию системы здравоохранения вместе с участниками форума, она назвала ключевые ее структурные элементы.

      Так, нужно существенно увеличить расходы из бюджета на здравоохранение.

      "Невозможно, когда в развитых странах примерно 10-12% ВВП – государство финансирует, а у нас – 3%. Это означает, что в бюджетной политике здравоохранение на последнем месте", – отметила председатель партии.

      По ее убеждению, расходы из бюджета должны быть не ниже, чем 6% ВВП.

      Также нужно ввести медицинское страхование. И для пенсионеров, нетрудоспособных, несовершеннолетних оно должно быть за государственный счет и полноценное: в страховку должны быть включены все составляющие.

      Третья составляющая концепции – специальные программы из бюджета по отдельным заболеваниям: для больных туберкулезом, диабетиков, онкобольных.

      Построение такой модели, поможет по меньшей мере втрое увеличить бюджет, что будет идти на здравоохранение.

      Также важным будет реформирование и соответствующее оснащение ФАПов и достаточное финансирование первичного звена (выходить на 1000-1200 грн на одного пациента базового тарифа).

      "Я гарантирую, что для проведения системных изменений у нас хватит политической воли. Все будет хорошо", – подытожила Юлия Тимошенко.

      Присутствующий на форуме сопредседатель коалиции "Остановим туберкулез вместе" Игорь Горбасенко отметил наличие у лидера "Батькивщины" этой политической воли, которая будет направлена не на бюджетное сокращение финансирования отрасли, а именно на здоровье людей.

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      Теги: Новости политики ВО Батьківщина Юлия Тимошенко - новости
      Источник: 24 Канал
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