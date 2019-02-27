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      Мета Нового курсу – якісна та доступна медицина, – Юлія Тимошенко

      89 Читать новость на русском
      Юлія Тимошенко
      Юлія Тимошенко / ba.org.ua

      Збільшення бюджету медичної галузі, запровадження медстрахування і спеціальних програм по окремих захворюваннях – це ключові структурні елементи концепції системи охорони здоров’я.

      Про це заявила кандидат у президенти України Юлія Тимошенко під час Національного медичного форуму "Якісна та доступна медицина", який відбувся у Києві, йдеться на сайті партії.

      За словами лідера "Батьківщини", вже зараз треба почати розробляти фундаментальні документи, зокрема законопроект про національну стратегію охорони здоров’я, який би перебачив комплекс змін у найважливішій галузі нашого життя.Обговорюючи концепцію системи охорони здоров’я разом з учасниками форуму, вона назвала ключові її структурні елементи.

      Так, потрібно суттєво збільшити видатки з бюджету на охорону здоров’я.

      "Неможливо, коли в розвинених країнах приблизно 10-12% ВВП – держава фінансує, а в нас – 3%. Це означає, що в бюджетній політиці охорона здоров’я на останньому місці", – зазначила голова партії.

      На її переконання, видатки з бюджету мають бути не нижче, ніж 6% ВВП.

      Також потрібно запровадити медичне страхування. І для пенсіонерів, непрацездатних, неповнолітніх воно має бути за державний кошт і повноцінне: у страховку мають включалися всі складові.

      Третя складова концепції – спеціальні програми з бюджету по окремих захворюваннях: для хворих на туберкульоз, діабетиків, онкохворих.

      Побудова такої моделі, допоможе щонайменше втричі збільшити бюджет, що йтиме на охорону здоров’я.

      Також важливим буде реформування та відповідне оснащення ФАПів і достатнє фінансування первинної ланки (виходити на 1000-1200 грн на одного пацієнта базового тарифу).

      "Я гарантую, що для проведення системних змін в нас вистачить політичної волі. Все буде добре", – підсумувала Юлія Тимошенко.

      Присутній на форумі співголова коаліції "Зупинимо туберкульоз разом" Ігор Горбасенко зазначив про наявність в лідера "Батьківщини" цієї політичної волі, яка буде спрямована не на бюджетне скорочення фінансування галузі, а саме на здоров’я людей.

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      Теги: Новини політики Юлія Тимошенко - новини ВО Батьківщина
      Джерело: 24 Канал
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