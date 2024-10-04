Об этом сообщил The Times of Israel. После обстрела над городом поднялся огонь и дым.

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Израиль снова нанес удар по центру Бейрута

Местных жителей предупредили, что они находятся рядом с объектами и интересами, связанными с "Хезболлой", которые вскоре могут стать целью нападений Армии обороны Израиля. Представитель ЦАХАЛ, который выступил на арабском языке, призвал граждан немедленно эвакуироваться и держаться на расстоянии не менее 500 метров.

Справка. Бурдж-эль-Баражне - это густонаселенный район, который включает лагерь палестинских беженцев и где проживает много бедных мигрантов.

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На кадрах видно огромный огненный шар, а за ним большой столб дыма поднимается над южным пригородом Бейрута.

Издание The Times of Israel сообщает, что целью авиаудара Израиля по Бейруту был Хашем Сафидин, председатель исполнительного совета "Хезболлы". Сафидина считают возможным преемником Хасана Насраллы в случае его гибели.