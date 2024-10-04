Про це повідомив The Times of Israel. Після обстрілу над містом піднявся вогонь та дим.

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Ізраїль знову завдав удару по центру Бейрута

Місцевих жителів попередили, що вони знаходяться поряд з об'єктами та інтересами, пов'язаними з "Хезболлою", які незабаром можуть стати метою нападів Армії оборони Ізраїлю. Представник ЦАХАЛ, який виступив арабською мовою, закликав громадян негайно евакуюватися та триматися на відстані не менше 500 метрів.

Довідка. Бурдж-ель-Баражне — це густонаселений район, який включає табір палестинських біженців і де проживає багато бідних мігрантів.

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На кадрах видно величезну вогненну кулю, а за нею великий стовп диму підіймається над південним передмістям Бейрута.

Видання The Times of Israel повідомляє, що метою авіаудару Ізраїлю за Бейрутом був Хашем Сафідін, голова виконавчої ради "Хезболли". Сафідіна вважають можливим наступником Хасана Насралли у разі його загибелі.