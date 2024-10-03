Ціллю могла бути зброя, призначена для "Хезболли", про це пише німецьке видання Bild.

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Ізраїль, ймовірно, завдав удару по російській авіабазі у Сирії

У виданні вказують, що цієї ночі біля єдиної російської авіабази в Сирії були сильні вибухи. Ймовірно, Ізраїль таким чином знищив партію зброї, яку збиралися доставити з Ірану "Хезболлі" через російську базу.

Журналісти звернули увагу, що на фотографіях та відео, які були зняті з міста Джебла, можна побачити потужні вибухи з боку бази Хмеймім. Вказується, що вона знаходиться через 5 кілометрів від міста.

В Bild пишуть, що невдовзі після вибухів члени "Хезболли" та сирійські журналісти повідомили про атаку Ізраїлю на російську авіабазу.

Ізраїльська атака була спрямована на склад усередині російської бази Хмеймім. Ізраїль розбомбив базу за годину після прибуття на неї іранського літака Qeshm Fars Air,

– таку інформацію розповів журналіст опозиційної сирійської телекомпанії Syria TV Абдулла аль-Муса.

Вказується, що неназваний турецький журналіст розповів у коментарі Bild, що іранський літак приземлився на авіабазі о 10:00 2 жовтня і полетів звідти близько 17:00 – за 8 годин до атаки.

Причиною нападів став вантаж, який він перевозив під виглядом гуманітарної допомоги для ліванців,

– вказав співрозмовник.

Додамо, що у виданні також пишуть, що є й альтернативна версія – іранська зброя могла бути знищена через 700 метрів від російської авіабази, де її зберігали після доставки. При цьому вказується, що Росія, ймовірно, намагалася збити ракети.