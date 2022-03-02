А вместе с тем успевают еще и записывать и публиковать истории в инстаграме. Одну из таких опубликовал 25-летний российский оккупант.

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"Ребята! Все хорошо, всем ответить не могу. Я жив! Многие города и поселки взяли! Целую неделю были в аду!!!", – цинично написал агрессор в инстаграме.

Хотя об "аде" таки не солгал, украинские военные действительно им его показали.

Сегодня, по словам оккупанта, они "сушатся и греются", а завтра снова готовятся идти в бой. Говорит, что планируют иди до Киева. Что ж, даже не мечтайте.

К слову, ВСУ 2 марта освободили Макаров в Киевской области. Украинским героям удалось закрепиться в поселке городского типа.

Обычные сториз "асвабадителей" / Скриншот

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