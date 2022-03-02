А разом з тим встигають ще й записувати та публікувати історії в інстаграмі. Одне з таких опублікував 25-річний російський окупант.
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"Хлопці! Все добре, всім відповісти не можу. Я живий! Багато міст і селищ взяли! Цілий тиждень були у пеклі!!!", – цинічно написав агресор в інстаграмі.
Хоча про "пекло" таки не збрехав, українські військові і справді їм його показали.
Сьогодні, за словами окупанта, вони "сушаться та гріються", а завтра знову готуються іти в бій. Каже, що планують іди до Києва. Що ж, навіть не мрійте.
До слова, ЗСУ 2 березня звільнили Макарів на Київщині. Українським героям вдалося закріпитися у селищі міського типу.
Звичайні сторіз "асвабадітєлєй" / Скриншот
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