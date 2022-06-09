Боевики понимают, что штурм Марьинки означает их гибель. Об этом сообщают источники 24 канала в разведке.

Заметьте Россияне продолжают очень медленное наступление и могут за некоторое время продвинуться в Славянск

Всех мятежников отправили в СИЗО

Еще 6 июня боевиков из квазиреспублики в Донецкой области из Запорожского направления перебросили в Донецкую область для штурма Марьинки. В тот же вечер 15 человек сразу же сбежали в надежде, что это спасет их от наших защитников и защитниц.

Через два дня, 8 июня, весь полк боевиков начал бунт. Мобилизированные из квазиреспублики осознали, что штурм Марьинки означает их гибель, ведь не надеялись, что им придется напрямую воевать. Пока предводители рассказывают что-то о "защите" вымышленной "родины-квазиобразования", мобилизованные так и не понимают, почему и за что воюют. Поэтому они решили спасать себя всеми методами.

Однако российские оккупанты приложили немало усилий, чтобы "успокоить" боевиков. Всех "бунтарей" арестовали и отправили в СИЗО в Донецке.

Ситуация в Донецкой области

По состоянию на 105 день войны ситуация на Востоке нашего государства остается наиболее напряженной. Российские оккупанты стремятся захватить Донецкую и Луганскую области и выйти на их административные границы. Для этого они прилагают все усилия.

Оккупанты терроризируют мирное население, в частности в Авдеевке. Оккупанты звонят по телефону из неизвестного номера, спрашивают адрес и много ли людей находится в доме. В то же время спрашивают непосредственно, как давние знакомые, и переживают за судьбу города. Человек отвечает. Через несколько минут после звонка этот дом накрывает вражеская артиллерия. В Авдеевке зафиксировано несколько таких случаев.

Кроме того, российские военные преступники продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру области, из-за чего страдает мирное население. В частности, оккупанты атакуют Славянск, Авдеевку, Курахово, Краматорск, Бахмут, Соледар, Святогорск.

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