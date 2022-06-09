Бойовики розуміють, що штурм Мар'їнки означає їхню загибель. Про це повідомляють джерела 24 каналу у розвідці.

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Усіх бунтівників відправили в СІЗО

Ще 6 червня бойовиків з квазіреспубліки на Донеччині з Запорізького напрямку перекинули в Донецьку область для штурму Мар'їнки. Того ж вечора 15 осіб одразу ж втекли, сподіваючись, що це врятує їх від наших захисників та захисниць.

Через 2 дні, 8 червня, увесь полк бойовиків почав бунт. Мобілізовані з квазіреспубліки усвідомили, що штурм Мар'їнки означає їхню загибель, адже не сподівалися, що їм доведеться безпосередньо воювати. Поки ватажки розповідають щось про "захист" вигаданої "батьківщини-квазіутворення", мобілізовані так і не розуміють, чому й за що воюють. То ж вони вирішили рятувати себе всіма методами.

Однак російські окупанти доклали чимало зусиль, щоб "заспокоїти" бойовиків. Усіх "бунтарів" заарештували й відправили в СІЗО у Донецьку.

Ситуація на Донеччині

Станом на 105-ий день війни ситуація на Сході нашої держави залишається найбільш напруженою. Російські окупанти прагнуть захопити Донецьку та Луганську області й вийти на їхні адміністративні межі. Для цього вони докладають усіх зусиль.

Окупанти тероризують мирне населення, зокрема в Авдіївці. Окупанти телефонують з невідомого номеру, питають адресу та чи багато людей перебуває у будинку. Водночас питають безпосередньо, так, ніби давні знайомі, та переживають за долю міста. Людина відповідає. Через кілька хвилин після дзвінка цей будинок накриває ворожа артилерія. В Авдіївці зафіксовано вже декілька таких випадків.

Крім того, російські військові злочинці продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру області, через що страждає мирне населення. Зокрема окупанти атакують Слов’янськ, Авдіївка, Курахове, Краматорськ, Бахмут, Соледар, Святогірськ.

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